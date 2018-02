‘Woningmarkt kan stijging hypotheekrente aan’

De Nederlandse woningmarkt kan een stijging van de hypotheekrente in de komende jaren goed opvangen. Dat staat in een rapport van de Amsterdam School of Real Estate, een gezamenlijk initiatief van de vastgoedbrancheorganisaties, rijksoverheid en Universiteit van Amsterdam.

De lage hypotheekrente wordt als een van de grote aanjagers van de woningmarkt in de laatste jaren beschouwd. De onderzoekers wilden daarom weten wat er met de huizenverkopen gebeurt als de Europese Centrale Bank (ECB) de rente weer zou gaan opvoeren.

Een hogere hypotheekrente betekent immers dat huizenkopers minder kunnen lenen. Maar volgens het rapport zullen de inkomens van huishoudens de komende jaren waarschijnlijk ook omhooggaan. ,,Wat betreft de maximale hypotheeksom weegt dit voldoende op tegen het negatieve effect van een eventueel stijgende hypotheekrente.”