Consument nagenoeg even positief

De stemming onder consumenten is in februari nauwelijks veranderd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid was een fractie minder positief.

Het consumentenvertrouwen komt uit op 23, tegen 24 in de eerste maand van het jaar. Met de huidige stand ligt het consumentenvertrouwen in januari ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar, dat op min 3 staat.

Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 op min 41. Het consumentenvertrouwen schommelt al een jaar lang tussen 23 en 26.