Directie Nederland eens met fusie Tata Steel

De staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden blijft na de Europese fusie van Tata met branchegenoot ThyssenKrupp in de huidige opzet behouden. Daarover heeft de directie van Tata Steel in Nederland afspraken gemaakt met de top van het concern uit India.

Er is onder meer toegezegd dat IJmuiden een zogenoemde geïntegreerde site blijft, met een volwaardige onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling en een ,,substantiële vertegenwoordiging” van allerlei ondersteunde functies. Wat de Nederlandse directie betreft kan hele fusieproces nu voortgezet worden. Het overleg met de vakbonden is al begonnen.

Over de positie van Tata Steel in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, is al lange tijd veel te doen. Vakbond FNV dreigde eerder ook met acties uit onvrede over het verloop van het fusieproces. Veel medewerkers zijn bang voor baanverlies en voor de eigen koers van de vestiging in IJmuiden.