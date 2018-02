Eneco neemt Nederlandse klanten E.ON over

Energiemaatschappij Eneco neemt de Nederlandse verkoop- en leveringsactiviteiten van E.ON over. Daarmee krijgt het bedrijf er ongeveer 200.000 zakelijke en particuliere klanten bij. Een overnameprijs hebben Eneco en E.ON Benelux-moeder Uniper niet bekendgemaakt.

Eneco geeft aan dat er voor de klanten van E.ON voorlopig niets verandert. Wel worden zij op termijn Eneco-klant.

Voor de circa tweehonderd medewerkers van E.ON in Eindhoven verandert er tot 1 november niets. Dan wil Eneco de werkzaamheden overhevelen naar de vestiging in Rotterdam. Eneco gaat met de ondernemingsraad en de vakbonden onderhandelen over een vertrekregeling voor E.ON-personeel dat daar niets in ziet.

Het Duitse Uniper wil zich meer toeleggen op de productie van energie en wil daarom af van de leveringsactiviteiten. Eneco wil juist groeien ,,op het gebied van klanten, innovatieve energiediensten en duurzame energie”. Het Nederlandse energiebedrijf heeft nu al 2,1 miljoen klanten in Nederland.

Rond Eneco is momenteel het nodige te doen. Het merendeel van de gemeenten die de aandelen in het bedrijf bezitten willen die verkopen. Momenteel wordt er gekeken op wat voor manier dat gebeurt.