‘Hoofdvestiging Unilever naar Nederland’

De nieuwe hoofdvestiging van Unilever komt waarschijnlijk in Nederland te liggen en niet in het Verenigd Koninkrijk. Dat is althans waar de Britse overheid rekening mee houdt, meldt zakenkrant Financial Times op basis van opmerkingen van Britse overheidsfunctionarissen.

Unilever heeft nu een duale structuur met hoofdvestigingen in Rotterdam en Londen. Maar het bedrijf neigt over te stappen op een model met één hoofdkantoor. Daarover wil het Brits-Nederlandse was- en levensmiddelenconcern binnenkort een besluit nemen. Unilever laat weten dat dit voor eind maart gebeurt, maar wil desgevraagd verder niet op speculaties ingaan.

De afgelopen maanden hebben Nederland en het Verenigd Koninkrijk druk gelobbyd om het hoofdkantoor van het bedrijf binnen de eigen landsgrenzen te krijgen. De Britten hebben de hoop op een voor hen gunstige keuze van Unilever nog niet helemaal opgegeven.

Een Britse functionaris liet echter aan Financial Times weten dat ,,het geen enorme verrassing” zou zijn als de keuze op Nederland zou vallen. Mocht de keuze voor het hoofdkwartier toch op Rotterdam vallen, dan hopen de Britten dat andere afdelingen naar Groot-Brittannië komen of daar behouden blijven.

Unilever had eerder aangegeven al eind vorig jaar een beslissing te willen nemen. Topman Paul Polman zei in november echter dat hij die beslissing wilde uitstellen vanwege ,,politieke turbulentie”. Hij verwees toen naar de emoties die in het debat speelden, met name vanwege de brexit.