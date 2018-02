Wall Street in het groen

De beurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten begonnen. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de publicatie van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve, later op de dag.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 25.010 punten. De S&P 500 won 0,3 procent tot 2723 punten. Schermenbeurs Nasdaq dikte 0,5 procent aan tot 7269 punten.

In de notulen zal vooral worden gespeurd naar aanwijzingen over het rentebeleid van de Fed. Begin februari was er nog grote onrust op de beurzen door de vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente mogelijk sneller kan gaan verhogen door de sterker stijgende inflatie. De Fed gaat naar verwachting in maart de rente opnieuw verhogen. Voor dit jaar heeft de centrale bank aangegeven drie rentestappen te voorzien.

Bij de bedrijven staat onlinekredietverstrekker LendingClub in de belangstelling na bekendmaking van tegenvallende resultaten. Het aandeel kelderde bijna 8 procent. De aanbieder van betaaltelevisie Dish Network publiceerde eveneens kwartaalcijfers. De winst viel hoger uit dan verwacht, maar de omzet stelde teleur. Dish verloor 1,5 procent.