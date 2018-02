Bouwsector groeit ondanks tekort personeel

De omzet van de bouwsector in Nederland is vorig jaar met 5,7 procent toegenomen. Het was het vierde jaar op rij dat de bouwsector groeide, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de werkgelegenheid nam toe. Wel hadden bouwbedrijven moeite met het vinden van personeel.

De sector burgerlijke en utiliteitsbouw, waar onder meer woningbouw onder valt volgens het CBS, scoorde het best met een omzetgroei van 9,8 procent ten opzichte van 2016. Desondanks is de omzet van deze sector nog zo’n 10 procent lager dan in 2008, voor de crisis.

Wel werden vorig jaar voor bijna 70.000 nieuw te bouwen woningen vergunningen verleend, een stijging van 30 procent. Voor de crisis werden er nog jaarlijks vergunningen voor 80.000 woningen verleend. Na het verlenen van een vergunning duurt het nog ongeveer twee jaar voor een woning af is.

In de grond-, weg- en waterbouw ging de omzet vorig jaar met 4 procent omhoog. Die sector is het niveau van 2008 wel al voorbij. De gespecialiseerde bouw groeide in 2017 met 3,1 procent en is vrijwel op het niveau van 2008.

Het aantal banen in de bouwsector lag eind vorig jaar op 529.000, een stijging van 4 procent ten opzichte van 2016. Daarbij stonden vorig jaar ook nog 14.200 banen open, bijna twee keer zoveel als in 2016 toen dat er 7300 waren. Een op de vijf bouwondernemers geeft aan dat een tekort aan arbeidskrachten een hogere productie tegenhoudt.