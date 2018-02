Japanse beurs sluit met verlies

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met verlies gesloten. De stemming werd gedrukt door de lagere slotstanden op Wall Street, waar de vrees voor versnelde renteverhogingen terugkeerde na publicatie van de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een wisselend beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,1 procent in de min op 21.736,44 punten. Bij de bedrijven zakte Ricoh bijna 4 procent. De maker van kantoorartikelen moet mogelijk dit jaar 100 miljard yen (circa 760 miljoen euro) aan boekwaarde afschrijven. De zeetransportbedrijven Kawasaki Kisen en Nippon Yusen verloren 2 procent en 1 procent na een boete van de Europese Commissie voor mededingingsovertredingen in de sector.

In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na de week lange nieuwjaarsvakantie, noteerde de beurs 2,1 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong leed een tussentijds verlies van 1 procent hoger en in Seoul verloor de Kospi 0,6 procent.

De All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent hoger. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas boekte de hoogste halfjaarwinst ooit en werd beloond met een koerswinst van bijna 6 procent.