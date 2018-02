Lasten halen winst FrieslandCampina onderuit

Zuivelconcern FrieslandCampina kampte afgelopen jaar met eenmalige afschrijvingen in China en Duitsland en lasten door herstructureringen. Mede daardoor is de jaarwinst fors lager uitgekomen. De onderneming wist zijn verkopen wel met ruim een tiende op te voeren. Dat was vooral te danken aan de gestegen kaasprijzen en hogere prijzen voor boter en vet.

De winst ging met dik 37 procent omlaag vergeleken met een jaar eerder, naar 227 miljoen euro. Dat kwam met name door de eenmalige posten, die het bedrijfsresultaat per saldo met 90 miljoen euro drukten. Ook de ongunstige wisselkoers met de Nigeriaanse naira en Chinese yuan speelde mee.

De omzet ging juist met ruim 10 procent vooruit naar iets meer dan 12 miljard euro. Naast de hogere verkoopprijzen werden er ook meer producten aan de man gebracht in Zuidoost-Aziƫ, China en Afrika. Het was tevens het eerste jaar dat de opbrengsten van het eerder overgenomen Engro Foods in Pakistan konden worden meegeteld. In Europa liep het verkoopvolume wel wat terug.

Topman Hein Schumacher sprak van een uitdagend jaar voor het zuivelconcern. Hij wees er tevens op dat de aangesloten melkveehouders profiteerden van het herstel van de melkprijs. Dat laatste zette de marges bij FrieslandCampina wel weer wat onder druk. Alle melk moest immers voor een hoger bedrag worden ingekocht bij de boeren. Dat kon niet helemaal worden goedgemaakt door de omzetstijging.

FrieslandCampina verwacht dat de zuivelmarkt halverwege 2018 weer in evenwicht komt en dat de melkprijs dan stabiliseert. Voor de eerste helft van dit jaar wordt wel rekening gehouden met een druk op de omzet. Dat heeft te maken met de huidige sterke koers van de euro ten opzichte van andere munten.