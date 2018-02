Uber-baas kijkt verder dan Toyota

Uber Technologies hoopt op meer samenwerkingen met automakers voor de ontwikkeling van technologie voor autonoom rijden. Dat zei topman Dara Khosrowshahi tijdens een bijeenkomst in New Delhi. Het bedrijf achter de bekende taxi-app werkt op dat gebied al samen met Toyota. De Uber-baas hoopt op meer van zulke deals.

Toyota nam in 2016 een belang in Uber zonder daarbij financiële details of redenen te noemen. Khosrowshahi trad ook donderdag niet in details over de bundeling van krachten, maar zei wel dat Uber toegewijd is aan autonome technologie voor commerciële doeleinden. Hij denkt dat Uber binnen een jaar de eerste zelfrijdende auto’s op de weg zal hebben.

De recente ontmoeting van Khosrowshahi met de leiding van Toyota, als onderdeel van zijn Azië-tour, onderstreept volgens hem de ambitie om de technologie met partners verder te ontwikkelen. Voor Toyota kan de samenwerking met Uber helpen om rivalen bij te houden zoals Nissan. Dat bedrijf werkt op eigen kracht aan technologie voor zelfrijdende auto’s.