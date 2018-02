Hamilton: nieuwe Mercedes in alles beter

Wall Street in de plus

Google plus

Google plus

Energiebedrijf Chesapeake steeg ruim 12 procent. Het bedrijf wist in het slotkwartaal van 2017 weer zwarte cijfers te schrijven, geholpen door de verkoop van onderdelen. Ook dit jaar zal het bedrijf voor honderden miljoenen dollars aan bezittingen afstoten. Het geld dat daarmee wordt opgehaald wordt onder meer gebruikt voor het aanpakken van de schuldpositie.

Een reeks bedrijven kwam met cijfers. Autoverhuurbedrijf Avis Budget steeg bijna 13 procent na beter dan verwachte cijfers. Ook Pandora Media ging omhoog, met 1,6 procent. Het bedrijf dat bekend is van zijn muziekdiensten en internetradio kwam ook met cijfers die veel beter waren dan waar kenners in doorsnee van uitgingen. Het bedrijf profiteerde naar eigen zeggen van de inspanningen om meer abonnees te strikken.

In de documenten zagen kenners signalen die zouden kunnen wijzen op een versnelde rentestap door de Amerikaanse koepel van centrale banken. De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent hoger op 24.895 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2711 punten. Schermenbeurs Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 7250 punten.

De aandelenbeurzen in New York zijn de handelsdag met kleine plussen begonnen. Daarmee herstelden de graadmeters donderdag enigszins van de verliezen van een dag eerder. Toen keerde rentevrees terug op de markten na de publicatie van de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve.

article

1051670

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn de handelsdag met kleine plussen begonnen. Daarmee herstelden de graadmeters donderdag enigszins van de verliezen van een dag eerder. Toen keerde rentevrees terug op de markten na de publicatie van de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve.

https://nieuws.nl/economie/20180222/wall-street-in-de-plus/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/02/22164121/wall-street-in-de-plus.jpg

Zakelijk