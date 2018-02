Aanvraag voor beursgang Dropbox

Film in de maak over zeilmeisje Laura Dekker

Dropbox maakte ook cijfers over 2017 bekend. De omzet bedroeg 1,1 miljard dollar en er werd een nettoverlies geleden van 112 miljoen dollar. Het bedrijf biedt opslagdiensten via de cloud en heeft miljoenen gebruikers, waaronder veel bedrijven.

Online-opslagdienst Dropbox heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang in New York. Dropbox wil een notering aan de technologiebeurs Nasdaq onder het beurssymbool DBX en is van plan tot 500 miljoen dollar (406 miljoen euro) op te halen met de verkoop van aandelen.

