Chinese Geely grootaandeelhouder Daimler

Het Chinese autobedrijf Zhejiang Geely is de grootste aandeelhouder geworden van het Duitse Daimler, het moederconcern van Mercedes-Benz. Geely, moeder van automerk Volvo, bezit bijna 10 procent van Daimler, werd vrijdag bekend.

Het belang in Daimler werd in de afgelopen tijd opgebouwd en is bijna 7,5 miljard euro waard. Er werd in de media al gemeld dat de Chinezen bezig waren om een groot belang te nemen in Daimler. Het bedrijf uit Stuttgart heeft laten weten elke langetermijninvesteerder te verwelkomen. Eerder was het staatsinvesteringsfonds van Koeweit met 6,8 procent de grootste aandeelhouder van Daimler.

In december werd nog bekend dat Geely de grootste aandeelhouder is geworden van de Zweedse vrachtwagenbouwer Volvo. Ook is het Chinese bedrijf eigenaar van de Britse sportwagenfabrikant Lotus.