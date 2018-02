Chinezen grijpen in bij Vivat-moeder Anbang

De Chinese verzekeraar Anbang, het moederbedrijf van het Nederlandse Vivat, is door toezichthouders in China onder curatele gezet. De autoriteiten nemen voor ten minste een jaar de bedrijfsvoering over bij Anbang en oprichter en voorzitter Wu Xiaohui zal worden vervolgd voor vermeende fraude.

Toezichthouders in het Aziatische land stellen dat Anbang zich heeft beziggehouden met illegale activiteiten die ook de financiƫle positie van het concern in gevaar hebben gebracht. De afgelopen jaren wordt door de regering in Peking hard opgetreden tegen corruptie.

Anbang is volop met miljardenovernames in het buitenland bezig geweest. Zo kocht Anbang naast Vivat ook vastgoed en financiƫle dienstverleners in Europa en de VS. Anbang is tevens de eigenaar van het Waldorf Astoria hotel in New York.