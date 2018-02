Eerste jaarwinst voor RBS sinds 2007

Royal Bank of Scotland (RBS) heeft in 2017 voor het eerst in een decennium weer een jaar met winst afgesloten. Dat kwam vooral door vertraging bij een belangrijk schikkingsproces in de Verenigde Staten. Was die zaak wel klaar geweest, dan had RBS waarschijnlijk toch nog een jaartje rode cijfers in de boeken gezet.

Onder de streep bleef 752 miljoen pond (852 miljoen euro) over. Over 2016 ging nog een verlies in de boeken van 7 miljard pond. RBS krijgt in de VS naar verwachting evenwel nog een flinke rekening gepresenteerd voor het verkopen van dubieuze hypotheekbeleggingen.

RBS stapelde de afgelopen tien jaar verlies op verlies, mede doordat het tientallen miljarden kwijt was aan boetes en schikkingen in tal van schandalen. De bank moest tijdens de crisis ook worden gered door de Britse overheid. RBS had zich onder meer verslikt in de overname van de zakelijke tak van ABN AMRO.