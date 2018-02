Galapagos daalt, Heijmans stijgt op Damrak

De Amsterdamse effectenbeurs is vrijdag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Op het Damrak verwerkten beleggers onder meer de resultaten van biotechnologiebedrijf Galapagos en bouwer Heijmans.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen een fractie lager op 532,10 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 817,16 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden tot 0,2 procent, Frankfurt won 0,1 procent.

Bij de hoofdfondsen daalde Galapagos 1 procent. Het bedrijf wist afgelopen jaar, ondanks een sterk oplopend operationeel verlies, zijn financiƫle situatie te verbeteren en had eind 2017 ruim 1,2 miljard euro in kas. Dat is te danken aan een kapitaalverhoging. Bij de kleinere bedrijven dikte Heijmans bijna 5 procent aan. De bouwer sloot 2017 af met winst, na dieprode cijfers een jaar eerder.