Groei omzet auto- en motorbranche zwakt af

De Nederlandse auto- en motorbranche heeft de omzet in het vierde kwartaal van 2017 verder verhoogd, al viel de groei wel lager uit dan in de kwartalen ervoor. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzet was in de afgelopen periode bijna 1 procent hoger dan een jaar eerder. Volgens het CBS lag de omzetstijging in de eerste drie kwartalen van 2017 aanmerkelijk hoger. Bij autoservicebedrijven ging de verkoop het sterkst omhoog, met een plus van ruim 6 procent na een dipje in het derde kwartaal. Bij de personenautobranche werd bijna 3 procent meer omgezet en bij importeurs van nieuwe auto’s was dat krap 1 procent. De omzet van handelaren in auto-onderdelen bleef vrijwel gelijk.

Bij bedrijfsauto’s en de motorbranche gingen de zaken beduidend minder. Zo zakte de omzet van verkopers van bedrijfsauto’s met bijna 8 procent, de grootste daling in drie jaar. In de motorbranche zakte die met 17 procent. Dat is de sterkste daling sinds het eerste kwartaal van 2013.

Het CBS meldde verder dat het vertrouwen van ondernemers in de auto- en motorbranche afgelopen kwartaal verder is gestegen. Het aantal openstaande vacatures bereikte met 3800 het hoogste niveau in negen jaar.