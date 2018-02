Kabinet wil snellere aanpak brievenbusfirma’s

Het kabinet gaat brievenbusfirma’s sneller aanpakken. Het gaat om bedrijven die Nederland alleen gebruiken om hun winst weg te sluizen.

,,We gaan echt serieus werk maken van het aanpakken van brievenbusfirma’s”, aldus staatssecretaris Menno Snel (Financiën). Hij belooft binnen deze kabinetsperiode een ,,stevig pakket aan maatregelen om Nederland echt anders te positioneren en het beeld te kantelen” van ons land als belastingparadijs.

Door een zogeheten bronbelasting te heffen worden belastingconstructies die bekend zijn van bijvoorbeeld The Rolling Stones en U2 een ,,stuk ingewikkelder”.

Snel zegt dat dit vrijdag in de wekelijke vergadering van het kabinet is afgesproken. Volgens hem is Nederland nu al geen belastingparadijs. ,,Het beeld dat vaak wordt opgeroepen gaat over voorbeelden uit het verleden. Het vorige kabinet is al begonnen, denk ik, met de inzet van het aanpakken brievenbusfirma’s. Wat ik ga doen is dat beleid overnemen en gas erop geven”.