Volkswagen schroeft omzet en winst op

Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft in 2017 meer omzet en winst behaald. De grootste autoproducent van Europa profiteerde onder meer van een recordverkoop en lagere kosten voor de nasleep van het dieselschandaal.

De nettowinst kwam uit op bijna 11,4 miljard euro, tegen 5,1 miljard euro in 2016. De omzet ging met ruim 6 procent omhoog tot 230,7 miljard euro. Volkswagen liet in januari al weten dat er in 2017 wereldwijd ruim 10,7 miljoen voertuigen waren verkocht, een stijging van meer dan 4 procent. Het bedrijf uit Wolfsburg is het moederconcern van merken als Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda en trucks van MAN en Scania.

Volkswagen zette afgelopen jaar 3,2 miljard euro opzij voor kosten gerelateerd aan het emissieschandaal. Dat geld ging naar het terugkopen en vervangen van apparatuur in dieselauto’s in Noord-Amerika en juridische uitgaven. In 2016 was Volkswagen hier 7,5 miljard euro aan kwijt.

De onderneming denkt dat de verkoop dit jaar iets hoger zal uitvallen dan vorig jaar, met een omzetgroei van maximaal 5 procent. Daarnaast verwacht Volkswagen dat de winstmarge verder zal verbeteren, geholpen door kostenbesparingen. Wel zijn er verschillende risico’s die het bedrijf ziet, zoals een lichte afzwakking van de wereldeconomie, toenemende concurrentie, wisselkoersschommelingen en eventuele nieuwe ontwikkelingen rond het dieselschandaal.

Topman Matthias Müller gaf in een toelichting aan dat Volkswagen, net als de gehele auto-industrie, te maken heeft met flinke uitdagingen en radicale veranderingen. Hij vindt wel dat de goede financiële prestaties een sterke basis vormen voor het bedrijf in de toekomst. Vorig jaar kondigde het concern aan 20 miljard euro uit te trekken in de periode tot 2030 om van alle voertuigen die het maakt elektrische versies te ontwikkelen.