Weer afwaardering kredietwaardigheid Brazilië

Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Brazilië verlaagd, in navolging van de afwaardering die het land kreeg van Standard & Poor’s (S&P ) in januari. Volgens de kredietbeoordelaars faalt de Braziliaanse regering in het verbeteren van de financiën van de grootste economie van Zuid-Amerika.

Bij Fitch, S&P en ook branchegenoot Moody’s heeft de kredietwaardigheid van Brazilië de junkstatus, wat betekent dat er risico’s zijn verbonden aan investeringen in Braziliaanse staatsleningen. Het land heeft te maken met hardnekkige overheidstekorten, een groeiende staatsschuld en faalt het bij het doorvoeren van hervormingsmaatregelen door de regering van president Michel Temer. Zo mislukte deze maand een geplande hervorming van het genereuze Braziliaanse pensioenstelsel omdat een stemming werd afgeblazen.