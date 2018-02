‘Fiat Chrysler doet diesel in de ban’

Fiat Chrysler wil uiterlijk in 2022 stoppen met het maken van auto’s die op diesel rijden. Dat meldt de Financial Times op basis van ingewijden bij de Amerikaans-Italiaanse autobouwer.

Diesel is de meest vervuilende brandstof voor auto’s. Bovendien is diesel in een slecht daglicht komen te staan door de schandalen die aan het licht zijn gekomen sinds Volkswagen in september 2015 toegaf te sjoemelen met testgegevens. Daardoor leken auto’s minder vervuilend dan ze eigenlijk zijn.

Fiat Chrysler wil op 1 juni zijn plannen ontvouwen om binnen vier jaar diesel geheel uit te faseren bij al zijn merken, zo weten de bronnen. Het autoconcern dat onder meer de merken Jeep, Fiat Dodge, Chrysler, Maserati en Alfa Romeo bezit wilde niet reageren op de berichten in de Britse zakenkrant.

Vorig jaar maakte de Japanse autogigant Toyota al bekend geen nieuwe dieselmodellen meer te maken. Porsche, onderdeel van het Volkswagen-concern, kondigde vorige week aan ook te stoppen met diesel.

Diesel was ooit de belangrijkste brandstof in Europa, maar dat is sinds ‘dieselgate’ aan het veranderen. De verkoop van dieselauto’s in Europa liep vorig jaar volgens een analyse van Jato Dynamics met bijna 8 procent terug. Daarmee is het marktaandeel van de brandstof nog 43,7 procent.