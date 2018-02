Noren lijven Rotterdams Aluchemie volledig in

Aluminiumproducent Norsk Hydro lijft de Rotterdamse toeleverancier Aluchemie volledig in. De Noren kondigden aan het resterende belang van 53 procent over te nemen van mijnbouw- en grondstofreus Rio Tinto. Ze zijn vooral te spreken over de logistieke voordelen van Aluchemie dat in de haven in Rotterdam is gevestigd.

De deal is onderdeel van een uitgebreidere overeenkomst waarbij Hydro ook een belang van 50 procent in het Zweedse Alufluor neemt. Ook krijgt Hydro de volledige zeggenschap over een IJslandse fabriek. Met de totale deal is een bedrag gemoeid van 345 miljoen dollar (280 miljoen euro).

Het in Rotterdam gevestigde Aluchemie heeft een productiecapaciteit van 340.000 tot 400.000 ton koolstofanoden die zijn bestemd voor de productie van aluminium. Bij het bedrijf in de Botlek werken circa 240 medewerkers.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de betrokken toezichthouders. De Noren denken de deal voor de zomer af te ronden.