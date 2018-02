PostNL somberder over toekomst

PostNL is somberder geworden over zijn toekomstige resultaten. Het postbedrijf verlaagde zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar en is ook over de komende jaren voorzichtiger geworden. Dat heeft onder meer te maken met de hogere kosten door regels die zijn opgelegd over het bezorgen van brieven van andere partijen. Ook zal het postvolume bij PostNL snel minder worden.

PostNL raamt de kosten voor het bezorgen van post van andere marktpartijen tegen ,,gereguleerde tarieven en condities” nu op 50 miljoen tot 70 miljoen euro, 20 miljoen euro meer dan eerder voorzien. Dat zal samen met extra investeringen een wissel trekken op de winstgevendheid van het bedrijf. Voor dit jaar wordt een bedrijfsresultaat verwacht van 160 miljoen tot 200 miljoen euro, hetgeen veel lager is dan kenners voorzagen.

Qua postvolume houdt het bedrijf rekening met een daling van 10 tot 12 procent dit jaar. Door de sterker dan verwachte volumedaling bij postbezorging ziet het bedrijf zich genoodzaakt 40 miljoen euro aan kostenbesparingen te realiseren. Dit zal vooral gebeuren op diensten als IT en personeelszaken. Hoeveel banen met de besparingen zijn gemoeid werd niet genoemd.

Ook voor de langere termijn ging de prognose omlaag. De ambitie voor het onderliggend cash bedrijfsresultaat in 2020 is aangepast naar 230 miljoen euro tot 300 miljoen euro. Eerder was die bandbreedte 310 miljoen euro tot 380 miljoen euro.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden lukte het PostNL afgelopen jaar om meer omzet te boeken. Dit kwam vooral door de groei van de pakketdienst. Het bedrijf sloot 2017 af met een omzet van bijna 3,5 miljard euro, tegen ruim 3,4 miljard euro in 2016. Circa 38 procent van de opbrengsten haalde PostNL uit diensten die gerelateerd zijn aan e-commerce. Dat was een jaar eerder nog 33 procent.

PostNL stelde voor om 0,23 euro per aandeel aan dividend uit te keren. Ook voor 2018 beloofde topvrouw Herna Verhagen een ,,proactief” dividendbeleid.