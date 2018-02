PostNL dissonant op groene beursdag

De Europese beurzen zijn maandag met winst gesloten. In Amsterdam kreeg PostNL een flinke knauw na een winstwaarschuwing. Verder was het sentiment positief in navolging van de winsten op de beurzen in de Verenigde Staten van voor het weekeinde, waar de inflatievrees wat verder wegebde.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,8 procent in de plus op 538,31 punten. De MidKap zakte door het forse koersverlies van PostNL wel 0,1 procent tot 822,54 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent.

PostNL kelderde na zijn negatievere vooruitblik voor de komende jaren ruim 17 procent in de MidKap. Het bedrijf voorziet fors hogere kosten dan eerder gedacht door de impact van regelgeving voor de postmarkt. PostNL boekte in het vierde kwartaal met dank aan de pakketbezorging wél meer omzet.

Air France-KLM was bij de middelgrote bedrijven de grootste stijger met een plus van 3 procent. TomTom steeg 1,5 procent. De navigatiedienstverlener gaat samenwerken op het gebied van zelfrijdende voertuigen met de Duitse softwaremaker voor de auto-industrie Elektrobit.