Beurzen wachten op Fed-baas Powell

De Europese beurzen schommelden dinsdag rond de slotstanden van een dag eerder. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de verklaring die Jerome Powell, de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, later op de dag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 538,70 punten. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 823,71 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen 0,1 procent. Frankfurt zakte 0,1 procent.

Philips Lighting was de grootste daler in de MidKap met een min van 1,8 procent. Philips verkleinde het belang in zijn voormalige verlichtingsdivisie. Het zorgtechnologiebedrijf verkocht ongeveer 16,2 miljoen aandelen voor 32,10 euro per stuk. De opbrengst van de verkoop is circa 520,7 miljoen euro. Philips daalde 0,1 procent in de AEX.

PostNL toonde wat herstel en voerde met een winst van 3,6 procent de middelgrote bedrijven aan. De postbezorger kelderde een dag eerder ruim 17 procent na een winstalarm. Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was verzekeraar Aegon met een plus van 1,1 procent. Grootste daler was telecomconcern KPN met een min van 0,9 procent.

Op de lokale markt daalde Ajax 0,5 procent. De beursgenoteerde voetbalclub boekte afgelopen halfjaar winst dankzij inkomsten uit transfers. Uit de gewone bedrijfsvoering werd verlies geleden door het gebrek aan inkomsten uit Europees voetbal.

Sky maakte een koerssprong van ruim 20 procent in Londen. De Amerikaanse kabelreus Comcast heeft een bod gedaan van omgerekend zo’n 25 miljard euro op de Britse televisiezender. Dat is flink meer dan een overnamebod van 21st Century Fox op Sky een jaar geleden.

Standard Chartered klom meer dan 1 procent in Londen. De Britse bank boekte weer winst in 2017 na een verlies een jaar eerder en keert na twee jaar weer dividend uit. In Frankfurt daalde BASF 1,6 procent. De Duitse chemiereus boekte vorig jaar fors meer winst. Voor dit jaar verwacht BASF echter een kleinere groei, met name vanwege een verwachte afname bij zijn belangrijke chemicaliƫndivisie.

De euro was 1,2323 dollar waard, tegen 1,2306 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 63,73 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 67,40 dollar per vat.