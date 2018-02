Fed kan door met geleidelijk verhogen rente

De Federal Reserve kan voorlopig doorgaan door met het geleidelijk verhogen van de rente in de Verenigde Staten, aangezien de verwachtingen voor de economische groei sterk zijn. Dat staat in een schriftelijke verklaring van de nieuwe voorzitter van de Fed, Jerome Powell.

De centralebankpresident spreekt dinsdag in het Amerikaanse Congres. Beleggers hopen in zijn woorden aanwijzingen te vinden voor het rentebeleid van de Amerikaanse koepel van centrale banken.

,,Een deel van de tegenwind die de Amerikaanse economie in voorgaande jaren te verduren kreeg, is veranderd in wind in de rug”, aldus de man die recent Janet Yellen opvolgde. Powell gaat er daarbij vanuit dat de inflatie dit jaar zal oplopen en op middellange termijn zal stabiliseren rond het beoogde niveau van 2 procent.

Hij stelt verder niet de indruk te hebben dat de recente correctie op de aandelenmarkten zwaar weegt op de vooruitzichten wat betreft economische activiteit, arbeidsmarkt en inflatie.