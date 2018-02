StanChart gaat weer dividend uitkeren

Standard Chartered gaat, nadat het zijn aandeelhouders de afgelopen twee jaar met lege handen achterliet, weer dividend uitkeren. Dat maakte de Britse bank dinsdag bekend bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

StanChart, vooral groot in Aziƫ, het Midden-Oosten en Afrika, keert een dividend uit van 11 cent per aandeel. Sommige analisten noemen dat overigens een symbolisch gebaar. De winst kwam in 2017 uit op 774 miljoen dollar, van een verlies van 478 miljoen dollar een jaar eerder. Dat kwam onder meer omdat er minder opzij moest worden gezet voor riskante leningen. De baten bedroegen 14,4 miljard dollar.

De bank kreeg het de afgelopen jaren zwaar te verduren. Het financiƫle concern kreeg onder meer stevige boetes in de VS vanwege het overtreden van handelssancties. Daarnaast werden er grote verliezen geleden op riskante leningen. Onder topman Bill Winters probeert de bank het tij te keren en tevens de weg naar groei weer in te zetten. Zo werden er duizenden medewerkers ontslagen en voor tientallen miljarden activiteiten gedesinvesteerd.