VodafoneZiggo moet ook netwerk openstellen

VodafoneZiggo moet zijn kabelnetwerk openstellen voor andere aanbieders. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is dat nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende concurrentie overblijft, met meer keuze en goede tarieven voor consumenten en bedrijven.

Kleinere spelers zonder eigen netwerk kunnen dan via het net van VodafoneZiggo ook internet-, televisie- en vaste telefoondiensten leveren. Op dit moment hebben die andere aanbieders alleen toegang tot het koper- en glasvezelnetwerk van KPN.

KPN was jarenlang dominant op de telecommarkt. Maar doordat Ziggo-moeder Liberty Global en Vodafone hun Nederlandse activiteiten in 2016 hebben samengevoegd, is er een nieuwe grootmacht bijgekomen. De ACM is bang dat deze twee spelers zo machtig zijn dat ze andere aanbieders van de markt kunnen weren en zo hogere prijzen kunnen hanteren.

,,Door de dominante positie van KPN en VodafoneZiggo op de markt voor vaste telecomnetwerken is er zonder regulering onvoldoende concurrentie”, verklaart ACM-bestuurslid Henk Don. ,,De ACM stelt daarom voor beide partijen te reguleren.”

KPN is niet blij met dit voorgenomen marktbesluit van de toezichthouder. Volgens het telecombedrijf betekent dit alleen maar meer regulering, waardoor er meteen ook meer onzekerheid boven de markt hangt. Dat maakt het weer lastiger voor bedrijven als KPN om allerlei investeringen te doen. KPN heeft daarom een alternatief voorstel bij de ACM ingediend dat op lange termijn meer zekerheid zou bieden.