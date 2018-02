Wall Street opent licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht hoger aan de nieuwe handelsdag begonnen, na de stevige winsten een dag eerder. Beleggers reageren op een reeks bedrijfsresultaten. Verder is er aandacht voor de verklaring van de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Jerome Powell meldde aan het Amerikaanse Congres dat de koepel van centrale banken voorlopig doorgaat met geleidelijke renteverhogingen en dat de verwachtingen voor de Amerikaanse economie sterk zijn.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na aanvang 0,2 procent hoger op 25.753 punten. De brede S&P 500 klom 0,1 procent tot 2783 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq stond licht hoger op 7423 punten.

Kabelreus Comcast verloor 5,7 procent. Het bedrijf deed een bod op de Britse televisiezender Sky van 22,1 miljard pond. Dat is flink meer dan het bod van bijna 12 miljard pond die 21st Century Fox eerder deed op Sky. Het aandeel 21st Century Fox, dat al een belang van 39 procent heeft in Sky, verloor in de openingsminuten 0,8 procent.

Winkelketen Macy’s kwam met meevallende cijfers over het afgelopen kwartaal. Het aandeel werd door beleggers 12 procent hoger gezet. De producent van fitnesshorloges Fitbit verloor juist bijna 12 procent, onder druk van tegenvallende resultaten.