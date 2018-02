Ahold Delhaize koploper in lagere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam bleef woensdag hangen rond de slotkoers van een dag eerder. Elders in Europa stonden de beurzen in het rood. De vrees dat de Amerikaanse rente in een hoger tempo zal worden opgeschroefd zorgde voor enige koersdruk. Op het Damrak werden de resultaten van Ahold Delhaize echter goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 537,63 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 818,78 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 0,4 procent.

Ahold Delhaize was koploper bij de hoofdfondsen met een plus van bijna 2 procent. Het Nederlands-Belgische supermarktconcern heeft zijn winst in het vierde kwartaal ruimschoots verdrievoudigd. Het bedrijf profiteerde van een gunstiger belastingklimaat in de Verenigde Staten, waar het bedrijf het gros van zijn omzet haalt.

Aalberts Industries daalde 0,8 procent. Het industriƫle concern sloot 2017 af met meer winst. Volgens analisten van KBC Securities lagen de resultaten in lijn met de verwachtingen. Grootste daler was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 1,7 procent.

De resultaten van GrandVision vielen in goede aarde. De uitbater van optiekketens als Pearle en EyeWish wist zijn verkopen in 2017 verder op te voeren en verwacht dat de omzet in 2018 zo’n 7 tot 9 procent zal toenemen. Het aandeel klom 0,7 procent en behoorde daarmee tot de sterkste stijgers in de MidKap. Postbezorger PostNL sloot de rij met een min van 1,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven verloor Takeaway.com 0,8 procent. De etenbestelsite verwerkte afgelopen jaar fors meer bestellingen en boekte meer omzet. Het verlies liep wel op door hogere marketingkosten.

In Frankfurt zakte Bayer 3,7 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het Duitse chemieconcern liet weten meer tijd nodig te hebben voor zijn voorgenomen miljardenovername van de Amerikaanse zadenproducent Monsanto, maar verwacht de deal nog wel in het tweede kwartaal af te ronden.

De Duitse chipmaker Dialog Semiconductor steeg 8 procent na goed ontvangen resultaten. In Brussel werd Solvay 2,8 procent lager gezet na tegenvallende cijfers van het chemieconcern.

De euro was 1,2207 dollar waard, tegen 1,2244 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 62,73 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs tot 66,39 dollar per vat.