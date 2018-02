Suikerbietenteelt steeds omvangrijker

Nederlandse boeren telen steeds vaker suikerbieten. In een jaar tijd is de oppervlakte die wordt gebruikt voor de teelt van suikerbieten met ruim een vijfde gegroeid tot ruim 85.000 hectare, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) .

De groei komt deels doordat suikerbietenboeren meer planten zaaiden. Ook zijn er meer bedrijven actief in de teelt. In 2017 hielden circa 8000 bedrijven zich bezig met de teelt van suikerbieten. Dat betekende een stijging van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De groeiende populariteit van de teelt van suikerbieten hangt volgens het statistiekbureau samen met de afschaffing van het Europese suikerbietenquotum per 30 september.

Ook in andere landen van de Europese Unie zit de teelt van suikerbieten in de lift. In 2017 werd in totaal op 1,7 miljoen hectare suikerbieten verbouwd. Dat betekende een stijging met 16 procent ten opzichte van 2016.

Frankrijk, Duitsland en Polen hebben van de EU-landen het grootste oppervlakte aan suikerbieten in de grond staan. Nederland is na het Verenigd Koninkrijk de nummer vijf. Qua opbrengst per hectare is Nederland de nummer drie achter Spanje en Frankrijk.