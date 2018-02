Uitzendkrachten Tata krijgen nabetaling

Circa 650 uitzendkrachten die via Randstad werkten bij Tata Steel krijgen alsnog een compensatie voor gemiste ploegentoeslag. Die had betaald moeten worden over verlof-, adv en feestdagen. Vakbond FNV heeft daarover naar eigen zeggen met succes overleg gevoerd met Randstad en Tata.

Het gaat om medewerkers die tussen november 2012 en januari 2017 bij Tata actief waren. Volgens de bond was het niet te doen om de precieze toeslagen voor uitzendkrachten te berekenen. Daarom is een compensatieregeling in het leven geroepen. Deze kost Tata en Randstad volgens de bond enkele miljoenen euro’s.

Uitzendkrachten die het betreft moeten zichzelf melden om voor de regeling in aanmerking te komen. FNV adviseert de betrokken uitzendkrachten akkoord te gaan met het voorstel.