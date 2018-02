Wall Street opent in de plus

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend, na de stevige koersdalingen een dag eerder. Vooral de vrees voor sneller dan verwachte rentestappen zette de graadmeters op Wall Street dinsdag onder druk. Beleggers kregen bedrijfscijfers en een nieuwe raming van de economische groei in de Verenigde Staten te verwerken.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na aanvang 0,4 procent in de plus op 25.499 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2752 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 7356 punten.

Opmerkingen van de nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell in het Amerikaanse Congres over de verbeterde economische vooruitzichten en de toegenomen inflatie sinds december wakkerden dinsdag de rentevrees aan waardoor verliezen werden geleden tot 1,3 procent.

De groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van 2017 is een nieuwe raming naar beneden bijgesteld naar 2,5 procent op jaarbasis. Eerder werd nog een groei van 2,6 procent gemeld. Na de openingsbel volgen ook nog cijfers over de voorlopige huizenverkopen en de inkoopmanagersindex van de regio Chicago.

Doe-het-zelfketen Lowe’s verloor 8,6 procent. Het bedrijf wist de omzet afgelopen kwartaal op te voeren, maar zette een lagere winst in de boeken. Kantoorartikelenhandelaar Office Depot ging 2,5 procent omlaag na bekendmaking van resultaten.