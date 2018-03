Belgen maken TMG winstgevend

Het Belgische Mediahuis is er in een paar maanden tijd in geslaagd mediabedrijf Telegraaf Media Groep (TMG) winstgevend te krijgen. Volgens topman Gert Ysebaert van Mediahuis betaalden onder meer ingrepen in de top van het bedrijf zich uit, terwijl ook op de advertentiemarkt sprake was van een licht herstel.

TMG schreef over de eerste zes maanden van het jaar nog een verlies van ruim 11 miljoen euro. Het bedrijf achter merken als dagbladen De Telegraaf, het Noord-Hollands Dagblad, weekblad Privé en videoportaal Dumpert werd halverwege vorig jaar overgenomen.

Exacte cijfers over de tweede jaarhelft van TMG, sinds Mediahuis de controle heeft, gaf Ysebaert niet. Hij sprak van een positieve bijdrage aan het nettoresultaat van de groep van enkele miljoenen. Hij benadrukte desgevraagd dat de opbrengsten van de verkoop van puzzeldochter Keesing en het belang in Talpa Radio daarbij buiten beschouwing zijn gelaten. Op termijn zal Mediahuis met exacte cijfers over TMG naar buiten komen.

De groepsomzet van Mediahuis, waar ook de activiteiten van NRC Media onder vallen, viel over heel 2017 uiteindelijk 49 procent hoger uit op 616 miljoen euro. De nettowinst daalde bijna met een vijfde tot 14,8 miljoen euro.

In de jaarcijfers van Mediahuis zijn de resultaten van Media Groep Limburg (MGL) voor een deel opgenomen. De uitgever van onder meer dagblad De Limburger werd eveneens in 2017 ingelijfd.