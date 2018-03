Europees akkoord over detachering

Werknemers die tijdelijk in een ander EU-land werken, krijgen recht op hetzelfde loon als hun collega’s in het gastland die hetzelfde werk doen. Onderhandelaars van het de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over aanpassing van de zogenoemde detacheringsrichtlijn. Details moeten nog worden uitgewerkt.

De nieuwe wetgeving gaat naar verwachting over ruim twee jaar in en moet oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt tegengaan. De maximale termijn voor detachering, nu nog onbeperkt, gaat naar 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. In eerdere voorstellen was nog sprake van 24 maanden.

Werkgevers mogen vergoedingen voor transport of kost en inwoning niet meer van het loon aftrekken en moeten dezelfde toeslagen uitkeren. Voor alle werknemers gaat de cao gelden. Lidstaten moeten fraude en misbruik met sancties bestraffen.

Agnes Jongerius (PvdA) onderhandelde namens het parlement. ,,Collega’s kunnen weer collega’s zijn en niet langer concurrenten.’’

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) spreekt van ,,heel mooi nieuws”. ,,Weer een belangrijke stap richting een eerlijkere Europese arbeidsmarkt met hetzelfde loon voor hetzelfde werk. Een Europese arbeidsmarkt zonder uitbuiting van werknemers en oneerlijke concurrentie.”

De EU-ministers van Sociale Zaken kwamen in oktober na moeizaam overleg een gemeenschappelijk standpunt overeen. Vooral Oost-Europese landen hadden zich verzet, uit vrees dat bijvoorbeeld Poolse bouwvakkers minder snel aan werk kunnen komen in rijkere landen.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog formeel hun goedkeuring geven.