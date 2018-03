Expansie Zalando blijft interen op winst

Zalando vervolgt zijn opmars met zevenmijlslaarzen, maar de groei van de onlinekledingwinkel gaat voorlopig wel nog ten koste van de winstgevendheid. Het van oorsprong Duitse bedrijf laat weten tot en met 2020 niet te rekenen op hogere winstmarges dan nu. Analisten rekenden wel op verbetering van de winstgevendheid.

Alles moet bij Zalando echter wijken voor groei van het marktaandeel. Op die manier hoopt de webwinkel die ook in Nederland actief is beter in staat te zijn concurrent Amazon van het lijf te houden. Zalando verwacht dit jaar de omzet op de krikken met 20 tot 25 procent en daarmee harder te groeien dan de onlinemodemarkt.

De hogere opbrengsten zullen worden ingezet om te investeren in distributie, leveringen en grotere keuzevrijheid voor klanten. Dit jaar wordt ook begonnen met de verkoop van cosmetica, naast het huidige aanbod van schoenen en kleding. Zalando verwacht 2000 banen te creƫren dit jaar, vooral in de regio Berlijn. Verder komen er distributiecentra in Polen en Italiƫ.

Het afgelopen jaar groeide de omzet met ruim 23 procent tot bijna 4,5 miljard. Daarvan bleef onder de streep bijna 102 miljoen euro over.