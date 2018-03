Hogere energieprijzen door aanhoudende kou

Het Siberische koudefront dat momenteel flinke delen van Europa teistert zorgt voor hogere energieprijzen voor energieleveranciers. Tot hogere kosten voor consumenten leidt dat niet direct. Wel zullen huishoudens en bedrijven gemiddeld meer kwijt zijn doordat ze door de kou meer gas verbruiken voor verwarming.

Consumenten betalen het hele jaar een vast een tarief. De energierekening wordt vooral bepaald door de hoeveelheid gas en elektriciteit die wordt gebruikt. Volgens berekeningen van Essent wordt in een koude winter gemiddeld zo’n 50 procent meer gas verstookt dan in een gewone winter.

De huidige vrieskou vertrekt volgende week uit het land. Toch blijven de temperaturen in met name het noorden van Europa nog zeker de eerste helft van maart lager dan normaal, zeggen zes weerdeskundigen tegen persbureau Bloomberg. Energiebedrijven moeten daardoor tegen hogere kosten dan normaal gas inkopen. Mogelijk worden die kosten later doorberekend aan gebruikers.