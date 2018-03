Meer fastfoodzaken in Nederland

Het aantal fastfoodzaken in Nederland neemt toe omdat bestaande winkels uitbreiden en internationale ketens zoals Five Guys en Dunkin’ Donuts zich met meerdere locaties in ons land vestigen. Dat schrijft ABN AMRO in een onderzoek.

Volgens de bank daalde het aantal fastfoodzaken tussen 2005 en 2012 maar was daarna sprake van een groei met 7 procent. Begin 2018 waren er 6240 fastfoodwinkels, tegen 6070 begin 2005. Fastfoodzaken profiteren van van consumenten die vaker buiten de deur eten en kiezen voor gemaksvoedsel.

ABN denkt dat dit jaar de consumptie van fastfood verder zal toenemen, met een stijging van de verkoopvolumes met 5 procent. In de afgelopen zeven jaar ging de hoeveelheid verkochte fastfood met een kwart omhoog. De omzet in de fastfoodbranche nam met ruim 45 procent toe door de hogere prijzen.

Verder wijst de bank op de toenemende populariteit van gezond eten. Daardoor zijn concepten ontstaan die enkel biologisch en vers voedsel serveren, zoals Fritesatelier en Croquetten Boutique. Daarnaast spelen bestaande ketens zoals McDonald’s in op gezondheidstrends door bijvoorbeeld glutenvrije burgers en vegetarische snacks op de kaart te zetten.