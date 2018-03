Meer winst voor brouwer AB InBev

Biergigant Anheuser-Busch InBev heeft afgelopen jaar fors meer winst gemaakt. Het bedrijf, dat goed is voor circa een derde van de wereldwijde bierproductie, profiteerde van hogere prijzen en de groeiende verkoop van zogeheten premiumbieren. Ook wist de brouwer verdere kostenbesparingen te realiseren in het verlengde van de overname van branchegenoot SABMiller.

Onder de streep resteerde een bedrag van bijna 8 miljard dollar (6,6 miljard euro). Dat betekende een stijging met ruim 64 procent ten opzichte van een jaar eerder. De integratie van de activiteiten van SABMiller zorgde ervoor dat de kosten op jaarbasis 1,3 miljard dollar lager uitvielen.

De omzet van de brouwer steeg met ruim 5 procent terwijl qua volumes een stijging met 0,2 procent werd gerealiseerd, vooruitgeholpen door de volumegroei van 1,6 procent in het slotkwartaal van het jaar. De opbrengsten van de drie wereldmerken Budweiser, Stella Artois en Corona vielen over heel 2017 bijna 10 procent hoger uit.

Het management van AB InBev sprak van de beste financiƫle resultaten van de afgelopen drie jaar. Daarbij werd ook op het herstel in Braziliƫ gewezen. Wel verwacht de brouwer een moeilijk eerste kwartaal in deze regio, gelet ook op de vroege timing van carnaval in combinatie met slecht weer.

AB InBev denkt dat de kosten als gevolg van de overname van SABMiller structureel met miljarden omlaag kan. Qua omzet en bedrijfsresultaat rekent AB InBev dit jaar op verdere groei. Daarbij moeten de opbrengsten per hectoliter bier omhoog.