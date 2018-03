Recordwinst voor Peugeot-maker

Autoconcern PSA Group, fabrikant van onder meer Peugeot en Citroën, heeft afgelopen jaar een recordwinst geboekt. Dit ondanks de mindere resultaten bij het onlangs overgenomen Opel. De Fransen zijn naar eigen zeggen hard aan de slag met het opkalefateren van het onlangs van General Motors overgenomen onderdeel.

Onder de streep resteerde voor PSA een bedrag van 1,9 miljard euro, 11,5 procent meer ten opzichte van een jaar eerder. De omzet steeg met ruim een vijfde naar 65,2 miljard euro. De autoverkopen vielen 15 procent hoger uit tot 3,6 miljoen voertuigen.

Sinds augustus tellen de resultaten van Opel en de Britse evenknie Vauxhall mee in cijfers van PSA. Het operationele verlies bij dit onderdeel kwam uit op 179 miljoen euro. PSA is momenteel in overleg met vakbonden over een reorganisatie bij Opel, dat al jaren rode cijfers schrijft.

Bij de herstructurering van Opel kan PSA bogen op eerdere ervaringen, nadat de automaker zelf een aantal jaren rode cijfers schreef. Topman Carlos Tavares richtte zich op de meest winstgevende modellen en elimineerde overbodige kosten. Hij beloofde bij Opel een soortgelijke handelswijze te zullen hanteren.

Opel moet volgens het bedrijf in 2020 weer winstgevend zijn. De kosten bij het onderdeel moeten met 1,1 miljard euro omlaag, geholpen door bundeling van krachten op het gebied van productie, onderzoek en inkoop. Opel en Vauxhall gaan zich vooral op elektrische en hybride auto’s richten.