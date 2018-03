Wall Street opent in het rood

De beurzen in New York zijn donderdag op de eerste handelsdag van maart licht lager geopend, na de flinke koersverliezen van de voorgaande dagen. Wederom staat Fed-voorzitter Jerome Powell in de schijnwerpers omdat hij opnieuw gaat getuigen in het Amerikaanse Congres. Ook zijn er flink wat macro-economische gegevens en wat bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,2 procent lager op 24.966 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2710 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 7268 punten.

Dinsdag verscheen Powell ook al in het Congres. Zijn opmerkingen over de verbeterde economische vooruitzichten en de oplopende inflatie zorgden voor hernieuwde nervositeit over snellere rentestappen door de koepel van Amerikaanse centrale banken. Daardoor gingen de graadmeters op New York dinsdag en woensdag behoorlijk onderuit. Ook over de hele maand februari zorgde de rentevrees voor veel turbulentie op de beurzen.

Op economisch gebied kwamen gegevens over de uitkeringsaanvragen en de consumentenbestedingen in de VS. De uitkeringsaanvragen gingen vorige week met 10.000 omlaag naar het laagste niveau sinds 1969. De uitgaven van Amerikaanse consumenten stegen in januari met 0,2 procent op maandbasis zoals was verwacht door economen. Kort na opening wordt informatie gemeld over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie en de bouwuitgaven. Daarnaast komen er gegevens over de Amerikaanse autoverkopen.

Aan het bedrijvenfront ging de aandacht uit naar onder meer elektronicaketen Best Buy. Die kwam met beter dan verwachte resultaten en won 2,3 procent. Ook de cijfers van softwarebedrijf Salesforce (plus 3,9 procent) vielen goed bij beleggers. Warenhuisketen Kohl’s daalde 4,2 procent na bekendmaking van resultaten.