NS blikt vooruit na moeilijke periode

De Nederlandse Spoorwegen zijn na een moeilijke periode weer ,,back on track”, vindt topman Roger van Boxtel. Hij kijkt daarom met vertrouwen naar de toekomst en denkt ook weer aan meedingen naar regionale concessies, wanneer die beschikbaar komen.

Het imago van NS kreeg de laatste jaren flinke tikken door het gedoe met de Fyra en de fraude bij zo’n regionale aanbesteding voor openbaar vervoer in Limburg. Dat laatste leverde de spoorvervoerder vorig jaar nog een boete op van 41 miljoen euro.

Van Boxtel werd in 2015 aangesteld om orde op zaken te stellen. ,,Inmiddels is het beeld knap hersteld’’, stelt hij zelf. 2017 was volgens hem een goed jaar voor NS. Meer treinen reden op tijd en dat zorgde voor een hogere tevredenheidsscore bij de reiziger. Iets waar de NS ook trots op is, is dat er nu iedere tien minuten een intercity rijdt tussen Amsterdam en Eindhoven. Verder werd voortgang geboekt met het vernieuwen van materieel.

De omzet ging in 2017 licht omhoog naar ruim 5,1 miljard euro. Mede door de genoemde boete werd er wel fors minder winst gemaakt. Onder de streep bleef 24 miljoen euro over. In 2016 ging dankzij een meevaller van 117 miljoen euro uit de verkoop van panden op stationslocaties nog 212 miljoen euro winst in de boeken.

Er staat komende jaren nog veel te gebeuren. Zo komt er nog een tussentijdse beoordeling van de prestaties van NS op het hoofdrailnet. De overheid onderzoekt ook of er van die concessie nog niet enkele lijnen afgehaald moeten worden.

Van Boxtel waarschuwt het spoor ,,niet te gek te verknippen”. Hij vindt dat de NS weer groter moet kunnen worden en pleit ook voor meer investeringen in infrastructuur.

De komende decennia wordt het verkeer in Nederland waarschijnlijk alleen maar drukker. Op Schiphol zijn nu al capaciteitsproblemen. NS vindt dat het vliegverkeer over de korte afstand het beste overgenomen kan worden door treinen.

Een langgekoesterde wens bij NS is daarnaast een directe trein tussen Eindhoven en Düsseldorf. Dat zou al over een paar jaar mogelijk zijn. Waarin volgens Van Boxtel ook geïnvesteerd mag worden is een betere verbinding tussen Amsterdam en Berlijn. Tussen die twee steden rijdt nu nog geen hogesnelheidstrein.