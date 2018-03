Fietsverkoop in 2017 voor eerst weer gestegen

Het aantal verkochte fietsen is in 2017 voor het eerst in jaren gestegen. Vorig jaar werden er 957.000 fietsen verkocht, een stijging van 3,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Met 294.000 exemplaren is inmiddels bijna een op de drie verkochte fietsen een elektrische, blijkt uit cijfers van RAI Vereniging en BOVAG na een steekproefonderzoek van onderzoeksbureau GfK.

Na het verkooprecord van 1,4 miljoen fietsen in 2007 daalde de fietsverkoop jaar op jaar. Die dalende lijn is in 2017 een halt toegeroepen, dankzij de groeiende populariteit van elektrische fietsen. Dat er 294.000 e-bikes zijn verkocht betekent een toename van 8,7 procent ten opzichte van 2016.

De groeiende verkoop van elektrische fietsen gaat ten koste van de hybride en de ‘gewone’ stadsfiets, maar met 399.000 nieuwe exemplaren heeft de stadsfiets nog altijd een marktaandeel van 42 procent.