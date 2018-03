Trump drukt wapenhandel VS

Onder Trumps voorganger Barack Obama vierden wapenfabrikanten hoogtijdagen. Consumenten kochten groots in uit vrees voor strengere regels. Na de verkiezingswinst van Trump ebde die vrees wat weg en zakten de verkopen in.

Trump, die tijdens de verkiezingen nog werd gesteund door de NRA, zei donderdag dat de organisatie weinig macht over hem heeft. Hij is voorstander van een hogere leeftijdsgrens voor de wapenverkoop.

De wapenhandel in de Verenigde Staten staat onder druk. Sinds de dodelijke schietpartij in een school in Florida op Valentijnsdag neemt de roep om strengere regels toe. Ook uitlatingen van president Trump dat hij niet een marionet van de wapenlobby is, doen de handel geen goed.

