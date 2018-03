Weer rake klap op beurs maker Angry Birds

Het Finse Rovio, bekend van het populaire spelletje Angry Birds, kreeg vrijdag op de beurs in Helsinki opnieuw een rake klap. Rovio kondigde aan dat het hoofd van games bij de onderneming met onmiddellijke ingang vertrekt.

Het aandeel ging daarop tot wel 14 procent onderuit op de beurs in Helsinki. Vorige week leverde Rovio al de helft van zijn marktwaarde in na een winstwaarschuwing en tegenvallende resultaten. Het bedrijf kondigde vrijdag aan dat Wilhelm Taht onmiddellijk bij Rovio vertrekt om persoonlijke redenen. Hij was sinds begin 2016 de leidinggevende over de activiteiten op het gebied van spelletjes bij Rovio.