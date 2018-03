‘Airbus gaat 3600 banen schrappen’

Vliegtuigbouwer Airbus wil 3600 schrappen omdat er minder vliegtuigen besteld worden, met name de Airbus A380 en militaire transportvliegtuigen van het type A400M. Dit meldde het Franse blad Challenges.

Het bedrijf gaat woensdag in gesprek met de ondernemingsraad. Airbus heeft dat zaterdag bevestigd, maar geeft pas na afloop meer informatie over de plannen. De banen zouden volgens Challenges vooral buiten Franse vestigingen verloren gaan, met name in Augsburg, Bremen, Filton (Engeland) en Sevilla.