ECB en bedrijfscijfers bepalen beursweek

De aandelenbeurzen zullen komende week bijzonder gespitst zijn op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Verder komt weer een pluk bedrijven met cijfers. Blikvanger daarbij is verf- en chemiereus AkzoNobel. Ook wordt de uitslag van de Italiaanse verkiezingen verwerkt. In Duitsland stemde de SPD in met een coalitie met de CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel.

De dreigende handelsoorlog met de VS blijft verder de gemoederen bezighouden. Na de aangekondigde maatregelen op de import van aluminium en staal, dreigt president Donald Trump, in een reactie op mogelijke tegenmaatregelen door onder meer de EU, nu de Europese autosector met hogere importheffingen op te zadelen.

De ECB maakt zijn rentebesluit op donderdag bekend. Kenners menen dat de bank zich voorzichtig zal opstellen. Daarbij wijzen ze op de lichte daling van de inflatie in februari. De ECB buigt zich in zijn beleidsvergadering naar verwachting over voorbereidingen om het omvangrijke opkoopprogramma van schuldpapier te beëindigen.

De jaarcijfers van AkzoNobel staan eveneens voor donderdag op de agenda. Het verf- en chemiebedrijf moest zich vorig jaar fel verdedigen tegen ongewenste avances van PPG Industries. Het bedrijf verwacht de verkoop of juridische afsplitsing van de chemiedivisie in april te kunnen afronden.

Akzo krijgt donderdag gezelschap van nog een reeks andere bedrijven. Onder meer Atrium, Boskalis en Kas Bank geven inzage in de resultaten. Verder komt Air France-KLM die dag met vervoerscijfers over de maand februari.

De week wordt maandag qua cijfers afgetrapt door Batenburg Techniek. In Italië begint die dag een rechtszaak tegen olie- en gasbedrijven Shell en Eni en sommige (oud-)medewerkers. Zij zouden in Nigeria mogelijk frauduleuze betalingen hebben gedaan om aan olieconcessies te komen. Een dag later is het de beurt aan TKH om met cijfers te komen.

Op woensdag staan AMG, Corbion, Hunter Douglas en Pharming op de agenda. De laatste handelsdag van de week geven Accell en Ctac de sessie op het Damrak enige kleur.

Op de macro-economische agenda staan onder meer cijfers over het ondernemersvertrouwen en de werkgelegenheid in de VS. Vanuit de Europese Unie en Japan volgen gegevens over de economische groei. Vanuit Nederland worden inflatiecijfers gemeld.