‘Geen uitzonderingen voor staalheffing Trump’

Ross legde uit dat het totale bedrag aan tarieven dat de Amerikaanse regering voorstelt ongeveer 9 miljard dollar per jaar bedraagt. ,,Dus het idee dat de maatregel veel banen zou vernietigen, prijzen zou verhogen en markten zou verstoren, is verkeerd”, zo legde hij uit.

Trump kondigde zijn importheffingen op staal en aluminium vorige week aan. Voor staal wordt een heffing van 25 procent ingevoerd. Bij aluminium is dat 10 procent. De maatregelen zijn bedoeld om de eigen staalsector een impuls te geven.

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in gesprekken met wereldleiders gezegd dat er geen uitzonderingen worden gemaakt bij zijn geplande tariefverhogingen op staal en aluminium. Dat zei zijn handelsminister Wilber Ross zondag in een interview op de Amerikaanse televisie.

