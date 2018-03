Pilotenvakbond en Transavia praten weer

De onderhandelingen tussen Transavia en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) gaan toch weer verder. Afgelopen weekend is ,,constructief overleg” gevoerd tussen de VNV en de top van de luchtvaartmaatschappij, meldt de pilotenvakbond. ,,We zien voldoende aanknopingspunten”, zegt voorzitter Arthur van den Hudding. Nog maar enkele dagen terug waarschuwde de VNV nog dat nieuwe acties in het verschiet lagen.

Reizigers zullen daar dus vooralsnog geen last van krijgen. Een staking op Schiphol leidde in februari tot uitval van tientallen vluchten. Zo’n 12.000 reizigers werden zo de dupe van het conflict over de arbeidsvoorwaarden tussen Transavia en de piloten.

,,Na het gesprek is de conclusie dat er ruimte en mogelijkheden zijn om tot een akkoord te komen en dat er vooral energie moet worden gestoken in helder geformuleerde teksten”, meldt de VNV nu. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om nog voor het einde van deze maand een akkoord te sluiten. Het geschil gaat onder meer over roosters en beloningen.