‘Brussel positief over belastingplannen’

De kabinetsplannen om belastingontwijking via fiscale deals met multinationals aan te pakken vallen goed in Brussel. Dat is de indruk van staatssecretaris Menno Snel (Financiën) na een bezoek in het ‘hol van de leeuw’.

De EU-commissarissen Pierre Moscovici (Belastingen) en Margrethe Vestager (Mededinging) verwelkomen Snels plannen. Moscovici heeft eerder felle kritiek geuit op het Nederlandse belastingbeleid.

Snel was bij de Europese Commissie om kennis te maken en het onlangs aan de Tweede Kamer gepresenteerde belastingbeleid toe te lichten. Hij erkent volgens een woordvoerder dat Nederland geen goede reputatie heeft in de EU vanwege brievenbus- en andere belastingconstructies. Hij wil die reputatie verbeteren. Beide commissarissen hebben daar positief op gereageerd.

De gesprekken met eerst Moscovici en daarna Vestager gingen vooral over zogenoemde rulings, afspraken met multinationals over de te verwachten winstbelasting.